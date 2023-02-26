İstanbul’da denizde nefes kesen anlar: Genç kadının imdadına ekipler yetişti!

İstanbul Yenikapı'da hareketli anlar yaşandı. Yüzmek için denize giren Fas uyruklu kadın, boğulmak üzereyken itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı…

Yenikapı sahilinde saat 08.00 sıralarında Fas uyruklu E.F. (31) isimli kadın yüzmek için denize girdi.E.F. denizde yüzdüğü sırada çevredekiler boğulma tehlikesi yaşadığını gördü.İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul su altı arama kurtarma ekipleri denize girerek boğulmak üzere olan E.F.'yi bota aldı. Sahile çıkarılan E.F ambulansla hastaneye götürüldü.