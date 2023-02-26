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Bakan Koca'dan hafif yaralı depremzedeler için 'tetanoz aşısı' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hafif yaralı olan depremzedeler tetanoz aşısı olmalıdır" dedi.

Bakan Koca'dan hafif yaralı depremzedeler için 'tetanoz aşısı' uyarısı
Ekleme: 26.02.2023 - 16:13 Güncelleme: 26.02.2023 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan hafif yaralı depremzedeler için 'tetanoz aşısı' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde açıklamalarda bulundu. Koca 'Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılabilir' dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından şu şekilde;

Devletimizin tüm kurumları 'Büyük devlet ne demektir?' Bunun tarihi cevabını vermek için yarıştı. Bu böyle devam edecek.

Müsterih olalım. Her yeni günün akşamında acımız daha çok teselli olmuş, darlığın yerini varlık almış olacak. Bugünlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Gaziantep'te 16 devlet hastanemiz, 1 üniversite hastanemiz, 2 toplum sağlığı merkezi, 167 aile sağlığı merkezi, sayısı 51'i bulan 112 istasyonlarımız ve 104 sağlık evimiz hala hizmet vermektedir. 636 bin 949 kişiye sağlık hizmeti verildi. Depreme bağlı sebeplerle tedavi altına alınan Gaziantepli hastalarımızdan 25 bin 276'sı taburcu olmuştur.

'Şebeke suyunu içmeyin'

İslahiye ve Nurdağı'nda su klorlama çalışması sürüyor. Su örnekleri analiz edilmektedir. 736 su örneği alınmış , 512'si su örneği sağlık açısından uygun bulunmuş, 103 su örneği sağlık açısından uygun bulunmamıştır. Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır. Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılabilir.

Hafif yaralı olan depremzedeler tetanoz aşısı olmalıdır.
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Bakan Koca'dan hafif yaralı depremzedeler için 'tetanoz aşısı' uyarısı
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