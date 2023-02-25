Yeni tehlike sonrası beklenen müjde! Tüm Türkiye'de etkili olacak...

Türkiye'de mevsim normalleri üzerine çıkan hava durumuyla birlikte yağışların da az olması kuraklığa neden olurken Meteoroloji yeni haftanın haritasını paylaştı. Yeni haftada yağmurun neredeyse tüm illerde etkili olması bekleniyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarıyla birlikte bazı barajlarda su seviyesi oldukça düşerken, kimi akarsular ise kuruma noktasına geldi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız verilere göre İstanbul dahil Türkiye'nin 81 ilinde yağışlı hava etkili olacak.