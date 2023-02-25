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Burdur'da CHP'lilerin kentsel dönüşüme hayır dediği görüntüler ortaya çıktı

Burdur'da riskli yapıların dönüştürülmesini amaçlanılan projeye CHP'lilerin karşı çıktığı ortaya çıktı. CHP'liler yaptıkları açıklamada, kentsel dönüşüm projesini uygulatmayacaklarını söylediler.

Burdur'da CHP'lilerin kentsel dönüşüme hayır dediği görüntüler ortaya çıktı
Ekleme: 25.02.2023 - 20:57 Güncelleme: 25.02.2023 - 21:15 / Editör: Ozge Selin
Burdur'da CHP'lilerin kentsel dönüşüme hayır dediği görüntüler ortaya çıktı
Türkiye, büyük felaketin yaralarını sarıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından 11 il yerle bir oldu.

Deprem bölgelerinde 44 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, birçok vatandaş da evsiz kaldı.

Deprem riski taşıyan ve bu nedenle birçok kez canı yanan Türkiye'de, büyük yıkımların önüne geçilebilmek için kentsel dönüşüm projesi başlatıldı.

Bu proje ile eski binalar yıkılıp, yerine depreme dayanabilecek kapasitede olan binaların yapılması hedeflendi.

Muhalefet karşı çıktı
Projede belirli bir yol katedilirken, muhalefet kanadı kentsel dönüşümü engellemek adına çeşitli girişimlerde bulundu.

CHP'liler engel oldu
CHP'liler ülke genelinde kentsel dönüşümü engellemek adına birçok girişimde bulundu.

Bu girişimlerden birisi de Burdur'da yaşandı.

Burdur'da CHP'lilerin kentsel dönüşüme hayır dediği görüntüler ortaya çıktı
Kentsel dönüşüme alınmak isteyen mahallede yaşayan vatandaşları örgütleyen CHP üyesi isimler projeye engel olmaya çalıştı.

CHP'li belediye başkanı projeyi rafa kaldırdı
Özellikle 2019 yılında yapılan seçimlerde CHP'li Ali Orkun Ercengiz'in belediye başkanı olmasıyla proje tamamıyla rafa kalktı.

'Kentsel dönüşüm bir yıldır Burdur'da uygulanamadı ve uygulatmayacağız'
O dönem basın açıklaması yapan CHP üyesi projeyi uygulatmayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

Burdur halkı olarak bir yıldır gösterdiğimiz bu direnç sayesinde kentsel dönüşüm bir yıldır Burdur'da uygulanamadı ve uygulatmayacağız. Bunun için Ankara'da günlerce kalmak gerekiyor olsa bile bu mahalle halkıyla beraber kalacağız. Bakanlar kurulundan çıkmış olan idam fermanımızı içeren bu insanların kent dışına itilmesini köyüne gönderilmesini amaçlayan projenin iptal edilmesini sağlayacağız. Öyle değil mi arkadaşlar?
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