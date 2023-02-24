Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.19'da, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.Depremin, yerin 5,3 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.