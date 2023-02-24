Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5,3 kilometre derinliğinde oluştu.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.19'da, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 5,3 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.19'da, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 5,3 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI