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Meral Akşener, Ekşi Sözlük'e sahip çıktı

İyi Parti Lideri Meral Akşener, Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında asılsız ve yalan ihbarların yayılmasında büyük rol oynayan Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engelini eleştirdi.

Meral Akşener, Ekşi Sözlük'e sahip çıktı
Ekleme: 24.02.2023 - 11:26 Güncelleme: 24.02.2023 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener, Ekşi Sözlük'e sahip çıktı
Türkiye, 19 gündür asrın felaketi ile mücadele ediyor. Bu zorlu süreçte devlet ve millet el ele hareket ederken bu birliği bozmak isteyenler de ayyuka çıktı. Bunlardan biri de Ekşi Sözlük oldu. 

Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen depremlerde, binlerce insan hayatını kaybetti.

Yaşanan büyük felaketin ardından Türkiye tek yürek oldu ve depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti.

Bu süreçte yurdun dört bir yanından gönüllüler afet bölgesine akın ederken, burada canla başla verilen mücadelede ortaya duygu dolu görüntüler çıktı.

Bu seferberliği gölgede bırakmak isteyenler, felaketin ilk gününden itibaren sosyal medyada provokasyon amaçlı çok sayıda paylaşımlar yaptı.

Bunun üzerine ilgili birimler harekete geçti.

Ekşi Sözlük'e erişim engeli
Asılsız ve yalan ihbarların yayılmasında büyük rol oynayan Ekşi Sözlük'e erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engellendi.

21 Şubat 2023 tarihinde alınan bu karar sonrası Ekşi Sözlük sitesine giriş yapılamıyor.

Akşener'den Ekşi Sözlük'ün kapatılmasına tepki
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından ittifak ortağı İyi Parti Lideri Meral Akşener'den de Ekşi Sözlük'e destek geldi..

Fox TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılan Akşener, Ekşi Sözlük'ün engellenmesine tepki gösterdi.

Karagöz'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Her türlü çirkefliği yapanları şimdilik not ediyoruz' sözü, AHBAP ve 'kanı bozukluk', 'işbirlikçi sefiller' ifadeleri, RTÜK'ün yasakları, Ekşi Sözlük'ün yasaklanmasını sorusu üzerine Akşener şu ifadeleri kullandı:

'Bir ahmaklık ve siyasi olarak gerçek bir geri zekalılık görüyorum'
Bunlar. Tek bilek tek yürek tek vücut olduk biz insanlar olarak. Bu bir sörf dalgası çık üstüne kardeşim. Bu insanlığın artı değerini kendine yazdır siyasi olarak. Birinci derecede ahmaklık görüyorum bu sözleri, siyasi olarak gerçek bir geri zekalılık görüyorum. Bu saatten sonra ölümü tatmış bir insanın neden korkusu olur ya! Kimle neyi korkutuyorsun! Hazır bir araya gelmişken bir iyilik dalgası var, çık üzerine kardeşim.

Bunun yerine parmak sallıyor. Ne oluyor, kime yarıyor! Bir ahmaklık ve siyasi geri zekalılık olarak görüyorum. Parmak sallamak bir ihtiyat haline geldi. Öğrenmeye kapalı bir yapı sadece seçim almaya odaklı, empati yoksunu bir yapı, sonuç itibariyle korkutursam her işleri hallederim deniyor.

'Kapattınız elinize ne geçti, yahu elimizde telefonlarımız var'
Kapattınız elinize ne geçti. Yahu bizim elimizde telefonlarımız var. Böyle dönemlerde insanların bilgiye ihtiyacı vardır, doğru bilgiye. Kısıtlayamazsınız.
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