İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor

Türkiye depremle yatıyor depremle kalkıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından megakent İstanbul da teyakkuz halinde. Vatandaşlar arasında göç hareketliliği kendini gösterdi. Zemin açısından riskli olan bölgeler terk edilip daha güvenli ilçeler tercih ediliyor. İşte İstanbul'un en çok terk edilen ve en çok tercih edilen ilçeleri...

Yaşanan depremler ve İstanbul ev yapılarının yüzde 25`inin riskli olması, kent sakinlerini harekete geçirdi.Kimi, binasının denetlenmesi ve güçlendirilmesini istiyor, kimi de daha güvenli olduğu belirtilen ilçelere taşınıyor.Güvenli olduğu düşünülen bölgelerin başında şunlar geliyor:Emlakçılara başvuranların önceliği bina kalitesi ve güvenilirliği. Taşınma talebi, zemin açısından riskli olan ve eski yapıların bulunduğu bölgelerde daha yoğun.Riskli olduğu düşünülen bölgeler ise şunlar: