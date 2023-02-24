Dünya sallanıyor: Endonezya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem
Asya ülkesi Endonezya açıklarında 97 kilometre derinlikte 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Dünya Kahramanmaraş merkezli depremlere odaklanırken, küresel çapta da peş peşe deprem haberleri geliyor.
Çin-Tacikistan sınırındaki 7,2'lik deprem dünya gündemini meşgul ederken, Endonezya açıklarında da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Endonezya açıklarında 6,3'lük deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın doğusundaki Halmahera Adası'nda yer alan Tobelo kasabasının 177 kilometre kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 97 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
Tacikistan-Çin sınırında deprem
Çin Deprem Ağları Merkezi'ne (CENC) göre Tacikistan'da Çin sınırı yakınında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise depremin Tacikistan'ın Murghob şehrinin 67 kilometre batısında 6,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Çin-Tacikistan sınırındaki 7,2'lik deprem dünya gündemini meşgul ederken, Endonezya açıklarında da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Endonezya açıklarında 6,3'lük deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın doğusundaki Halmahera Adası'nda yer alan Tobelo kasabasının 177 kilometre kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 97 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
Tacikistan-Çin sınırında deprem
Çin Deprem Ağları Merkezi'ne (CENC) göre Tacikistan'da Çin sınırı yakınında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise depremin Tacikistan'ın Murghob şehrinin 67 kilometre batısında 6,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI