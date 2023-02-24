Dünya sallanıyor: Endonezya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem

Dünya Kahramanmaraş merkezli depremlere odaklanırken, küresel çapta da peş peşe deprem haberleri geliyor.Çin-Tacikistan sınırındaki 7,2'lik deprem dünya gündemini meşgul ederken, Endonezya açıklarında da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın doğusundaki Halmahera Adası'nda yer alan Tobelo kasabasının 177 kilometre kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 97 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.Çin Deprem Ağları Merkezi'ne (CENC) göre Tacikistan'da Çin sınırı yakınında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise depremin Tacikistan'ın Murghob şehrinin 67 kilometre batısında 6,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.