BDDK'dan FLAŞ konut kredisi kararı! 5 milyon TL'ye yükseltti

BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altında olan konutlar şeklinde güncelledi.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BBDK) konutlarda kredi kullanım sınırını yükseltti.BDDK konut kredilerinde limit güncellemesi yaptı. Buna göre değeri 5 milyon TL'nin altında olan birinci el konutlarda enerji sınıfına göre, değerin yüzde 80 ile 90'ı arasında azami kredi kullanılabilecek.5 milyon ile 10 milyon TL arasındaki birinci el konutlarda enerji sınıfına göre, yüzde 70 ile yüzde 80 arasında azami kredi kullanılabilecek.İlk elde 10 milyon ile 20 milyon TL arasında ise yüzde 60 ile yüzde 70 arasında azami kredi söz konusu olabilecek. 20 milyon TL'yi aşan ilk el konutlar için ise yüzde 50-60 azami kredi tutarı uygulanabilecek.