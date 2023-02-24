6'lı masada İmamoğlu krizi! Akşener CHP'ye sert çıktı: Gerizekalılık...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasıyla ilgili süreçte Kılıçdaroğlu'nun olmadığı bir görüntü çizilerek organizasyon yapılmasına ilişkin ilk kez konuştu. Akşener Kılıçdaroğlu'nu aradığını ulaşamadığını belirtirken CHP Genel Başkanının yanındakiler için de 'Gerizekalı' yakıştırmasında bulundu.Kendisine gösterilen tepkilere karşı çıkan Akşener 'Kurmay zekanız olsa beni arardınız ben de kendi telefonumdan sizi halka gösterirdim' diye çıkıştı.İşte Akşener'in o gece ile ilgili söylediği ve 6'lı masada büyük krize neden olacak o sözler...Kılıçdaroğlu'nu da aradım Ekrem Bey mevzusunda. Onu da yani beş kişi aradı oraya çağırdım, ben de gidiyorum dedim. Kemal Bey'e ulaşamadım. Sonuç itibariyle bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Yani her şey problem de biz değiliz bunu anlatmaya çalıştım.Şimdi mesela ben gittim Ekrem Bey bana dedi ki; kalır mısınız? Bir de ayrıca genel başkan olarak böyle bir genel başkan seçimine katkıda bulunmuş Cumhuriyet Halk Partisi listesinden girmiş ama Millet İttifakı'ndan bu 31 Mart'ı yapalım diye teklif etmiş bir genel başkanım. Normal şartlarda hadi yüzde 70'i onların olsun yüzde 30'unda da katkımız olduğunu varsayalım. Bir belediye başkanı konuşurken orada durmaz kardeşim.Protokolü var ben durdum. Şimdi soru şu; ya bu kadın bu insan bu siyasetçi bunları niye yapıyor. Bunun karşılığı ertesi gün ne oldu ahmaklık, gerizekalılık.Bak daha enteresan bir şey söyle aynı işte gerizekalı her tarafta mevcut. Fırsatçı oldum, terbiyesi oldum saygısız oldum iç işlerine karışıyor oldum. Biz ne yapardık? Kendim için demiyorum. Biz ne yapardık. Almanya'ya gitmesinde sayın Kılıçdaroğlu'nun bir problem yok.Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan o muhteremler benim yanımdaki arkadaşları ya da onlar yoksa beni ararlardı. Ben yukarı çıktığımda hani Hande Fırat'la Sayın Erdoğan 15 Temmuz'da konuştu... Benim telefonumdan bu düzenek kurulur arardı ve sayın Kılıçdaroğlu'nu ben halka gösterirdim.Ne olurdu kardeşim ne olurdu. Çok yakın çalıştım dönemde bunu akıl eder kurmay zeka. Sonuç beceremediniz. Sonra ne oldu terbiyesiz, fırsatçı, saygısız ve de içişleri karışıyor oldum.Dolayısıyla sürekli olarak İYİ Parti üzerinden analiz yapmak yerine bu manada biz birçok şeye gayet dikkatliyiz.