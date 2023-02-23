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Beyaz Gazete
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Eski DSP Milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu

Eski Demokratik Sol Parti (DSP) Milletvekili Osman Kılıç, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı bulunan Kılıç'ın buna bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Ekleme: 23.02.2023 - 15:58 Güncelleme: 23.02.2023 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Eski DSP Milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu
Eski Demokratik Sol Parti (DSP) Milletvekili Osman Kılıç, İstanbul'daki evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, eski milletvekili Kılıç'tan haber alamayan yakınları, Kılıç'ın Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki evine gitti.

68 yaşındaki Kılıç'ı burada hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp rahatsızlığı bulunan Kılıç'ın buna bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Giresun Bulancak doğumlu olan Kılıç, TBMM'de 20. ve 21. dönem DSP İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.
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