Emine Erdoğan'dan Buhari'ye destek teşekkürü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi, Afrikalı First Ladyler Barış Misyonu Başkanı Aisha Buhari'ye teşekkür etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı payalaşımda, 'Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi, Afrikalı First Ladyler Barış Misyonu Başkanı Aisha Buhari'nin afet mağduru vatandaşlarımıza desteği, kardeşliğimizin önemli bir nişanesi. Dostum Buhari'nin şahsında, desteklerini sunan tüm Afrika ülkeleri lider eşlerine şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.