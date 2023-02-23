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Depreme Adıyaman’da yakalanan ailenin yaşadıkları dehşete düşürdü: Ayağımı çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu! .

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 2 büyük deprem 11 ili yıktı. Yaşanan felaketin ardından dört kişilik bir aile deprem enkazından kendi imkanlarıyla çıktı. Ayağını kaybeden Sevgi Öztürk, kabus dolu anları, “Eşime 'ayağımın üstünden kalk canım çok yanıyor' dedim. Eşim 'ben oturmuyorum' dedi. Sonra ayağımı kendime doğru çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu” diyerek anlattı. .

Ekleme: 23.02.2023 - 16:43 Güncelleme: 23.02.2023 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Depreme Adıyaman’da yakalanan ailenin yaşadıkları dehşete düşürdü: Ayağımı çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu! .Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler Adıyaman'ın Besni ilçesini de yıktı. Öztürk aile apartmanının 2. katında oturan 4 kişilik Öztürk ailesi çöken binanın enkazında kaldı.

DEPREMDE 10 SANİYE BİLE DAYANMADI

Enkazdan kendi çabalarıyla çıkan aile o dehşet anlarını anlattı. Aile yaşanan depremde binalarının 10 saniye bile dayanamayıp yıkıldığını söyledi.Sağ ayak parmakları kopan ve ayağı topuğa kadar ampute edilen Sevgi Öztürk şimdi yaşadığına şükrederek yeni bir hayata başlamak istiyor.

KORİDORA VARIR VARMAZ...

Depremde evlerinin 5 ila 10 saniye arasında çöktüğünü ifade eden anne Sevgi Öztürk, 'Bizim bina 4 katlı, biz 2. kattaydık. Uykuda yakalandığımız depremde şiddetli bir ses ve sarsıntıya uyandık. Hemen toparlanmaya çalıştık ama camdan bakacak fırsatımız bile olmadı. Ben eşim ve 2 çocuğum dış koridora varır varmaz anında çöktük. Depremin olmasıyla evimizin çökmesi 5-10 saniye arasıdır. Biz kalan depremleri de enkaz altında yaşadık. Çok kötü bir durumdu. Evimiz çöktükten sonrada deprem sürüyordu' dedi.

'ÖLÜYORUZ DERKEN BİR IŞIK GÖRDÜM'

Enkazın altındayken doğalgazlarının sızmaya başladığını belirten Sevgi Öztürk, 'Yıkıntıların arasında bekledik. Çünkü her yer kapkaranlıktı. Doğalgazımız sızmaya başladı. Artık biz ölüyoruz dedik ailemizle helalleştik. Çünkü çok kötü bir koku başladı.Doğalgaz borusuyla sanki ağzımıza gaz püskürtülüyordu. Ölüyoruz derken bir ışık gördüm. Eşim yerde sürünerek o ışığa doğru gitti. Biz de peşinden gittik' şeklinde konuştu.

Enkazda ayağının ezildiğini ve parmaklarının koptuğunu belirten Sevgi Öztürk, 'Eşime 'ayağımın üstünden kalk canım çok yanıyor' dedim. Eşim 'ben oturmuyorum' dedi. Sonra ayağımı kendime doğru çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu. Parmaklarımı elime alıp tutmaya çalıştım belki kurtarırım diye bilincim yerindeydi. Eşim kanamayı engellemek için kazağını sardı. O şekilde yarım saat süründüm bir saatte ancak hastaneye gidebildim' ifadelerini kullandı.

'SAĞLAM DİYORLARDI YIKILDI'

Mahallede sadece yaşadıkları apartmanlarının yıkıldığını vurgulayan Sevgi Öztürk, 'En sağlam dedikleri ev bizim çöken binaydı. Aile büyüklerimiz bu bina eski yapıdır sağlamdır diyorlardı. Ama sadece bizim bina yıkıldı. Bizim yanımızdaki ve bizim binadan daha eski evlerin duvarları bile çatlamadı. Bizim bina aile apartmanıydı. Çok sayıda akrabamı kaybettim' ifadelerine yer verdi.

Depremde her şeylerini kaybettiklerini ifade eden Anne Sevgi Öztürk, 'Şu an ne yapacağım onu düşünüyorum. Çocuklarımın geleceğini düşünüyorum. Yürüyebilecek miyim onu düşünüyorum. Çünkü ben artık sıfırım her şeyimizi kaybettik. Çok şükür iyiyim. Bu süreci atlatamam diye düşünürken iyi bir hastaneye geldim. Ailemi burada gördüm çok şükür toparlandım' dedi.

'BİZİMKİ DİREKT ÇÖKTÜ'

Baba Mehmet Öztürk mahallede bir tek kendi binalarının çöktüğünü belirterek, 'Çok şükür binamız çöktüğünde çocuklar ve hanım yanımdaydı. Biz kendi imkanlarımızla çıktık. Çıktığımıza şükrediyoruz. Çünkü binamızda 3 yakınımızı kaybettik. İlk hissetmeye başladığımız anda dördümüz bir araya koştuk. Koşmamızla beraber 5-10 saniye arası binamız çöktü. Sağımızdaki solumuzdaki bizden daha eski binalar sağlam kaldı. Ama bizimki direkt çöktü' diye konuştu.

Baba Mehmet Öztürk mahallede bir tek kendi binalarının çöktüğünü belirterek, 'Çok şükür binamız çöktüğünde çocuklar ve hanım yanımdaydı. Biz kendi imkanlarımızla çıktık.Çıktığımıza şükrediyoruz. Çünkü binamızda 3 yakınımızı kaybettik. İlk hissetmeye başladığımız anda dördümüz bir araya koştuk. Koşmamızla beraber 5-10 saniye arası binamız çöktü. Sağımızdaki solumuzdaki bizden daha eski binalar sağlam kaldı. Ama bizimki direkt çöktü' diye konuştu.

Depreme Adıyaman’da yakalanan ailenin yaşadıkları dehşete düşürdü: Ayağımı çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu! .
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