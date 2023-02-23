Bakan Soylu'dan deprem üzerinden sığınmacıları hedef alan CHP'li Özcan'a cevap: Tahriki bırakın

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak deprem üzerinden sığınmacıları hedef gösterdi. İki gündür Hatay'da bulunduğunu söyleyen Özcan, Hataylıların kenti terk ettiğini ileri sürerek bölgede çoğunlukla Suriyelilerin kaldığını ileri sürdü.Özcan 'Memleket elden gidiyor' diyerek sığınmacıları hedef aldıÖzcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:CHP'li Özcan'ın bu paylaşımına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Soylu, Özcan'ın bu iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Hatay'a gelenler kardeşlik duygularıyla yardım için seferberHepsinden Allah razı olsunAllah bunlardan korusunAziz Milletimizin birliği bu tahriklere asla müsaade etmeyecekHataylıların Hatay'a sahip çıktığına gözlerimle şahidimTahriki bırakın'