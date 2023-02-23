Bakan Kurum açıkladı: Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesine ait

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremde, yıkılan binaların üzde 98'i 1999 öncesi yapıldığını ve bu binaların yapı denetim hizmeti almadığını belirtti.Hasar tespitleri esnasında Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki deprem yaşadık, bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez daha bakacağız.Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi.(Deprem bölgesine yapılacak konutlar) Kat kısıtlaması getireceğiz, dükkanları mümkün olduğunca bina altına koymayacağız, bina yanına koyacağız.Milletimizin desteğiyle kentsel dönüşümü yapacağız, İstanbul'da da Ankara'da da İzmir'de de yapacağız ve vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız.