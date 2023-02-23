Asrın felaketinde 18'inci gün: Can kaybı 43 bin 556'a yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 43 bin 556 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ başta olmak üzere diğer pek çok ilde ciddi yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken bu kez de Hatay merkezli 6,4 ve 5,8'lik iki deprem meydana geldi. 20 Şubat'ta meydana gelen depremlerde önceki sarsıntıda hasar gören binalar yıkıldı. Hasarlı evlerindeki eşyaları çıkarmak isteyen altı kişi yaşamını yitirdi.11:36 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Halk Sağlığı ekiplerimiz Hatay'da çeşitli bölgelerden bağırsak enfeksiyonuna karşı numuneler alarak, mobil laboratuvarda inceliyor. İleri düzey moleküler testlerle şehirde herhangi bir salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor. Olası salgınlara anında ve yerinde müdahale devrede' dedi.10:39 Kararla, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki dairelere borçlu olanların, ilgili kanun maddeleri kapsamında ödemesi gereken taksitlerinin süreleri yeniden belirlenirken borçları yapılandırıldı.08:52 Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete yayımlandı.08:08 Kahramanmaraş merkezli depremde İsias Otel'in yıkılmasıyla gündeme gelen Adıyaman'da toplam altı otel yıkıldı. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği otellerle ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.23.30: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 43 bin 556'ya yükseldiğini açıkladı.23.14: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin hasar tespit oranının yüzde 75-80 arasında olduğunu, ticaret alanlarıyla 750 bin bağımsız bölümün hasar gördüğünü açıkladı.21.39: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki emekçileri korumak amacıyla olağanüstü hal (OHAL) süresince işten çıkarma yasağı uyguladıklarını belirtti.18.38 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları'ndan ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir yurt ücreti ödemelerinin söz konusu olmadığını bildirdi.13.20 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerdeki hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturmalarda tutuklananların sayısı 181 oldu.13.14 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 160'a yükseldi.10.09 Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem09.20 Deprem nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının bazı mal ve hizmetleri ücretsiz verilecek08.10 Depremlerden zarar gören üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan borçları ertelendi07.00 Yıkılan binaların enkazlarına ilişkin asbest uyarısı.23.49: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağır hasarlı binalara girişlerin yasaklandığını, kısıtlı süre ile dahi girişlere izin verilmeyeceğini açıkladı.