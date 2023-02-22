  • USD: 18,85 - 18,88
  • EURO: 20,06 - 20,10
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Van'da 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

Ekleme: 22.02.2023 - 09:20 Güncelleme: 22.02.2023 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Van'da 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırındaki Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde göçmen kaçakçılığı ihbarı alınca harekete geçti. Göçmenleri taşıyan araçlar, geçiş güzergahları ve götürüldükleri adresler belirlenip, takibe alındı.

Jandarma, 19-21 Şubat tarihleri arasında operasyon düzenledi. Toplam 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, 3 araca da el konuldu. 6 organizatörden 3'ü mahkemece tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Akşener'i tehdit eden CHP'li Okuyan Kılıçdaroğlu'yla görüştü: İYİ Parti'den gelen tepkiler sonrası partiden ihraç edildi
AB Komiseri Varhelyi'den Kahramanmaraş depremi açıklaması: Benim neslim böylesini görmedi
Başkan Erdoğan Aleyna'yı ziyaret etti
Hulusi Akar, depremde 100 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı
Hatay'da bacakları ampute edilen İnci, cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara'ya sevk edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu, Yaşar Okuyan ile görüştü: Akşener'i zora sokacak belgeleri getirdi mi?
Putin'den Batı dünyasına çok sert LGBT tepkisi: Kutsal kitapları hiçe sayarcasına kafayı yemiş gibi üçüncü bir cinsiyet oluşturma peşindeler
Yunan gazeteciye provokasyon ayarı! Türkiye'yi suçlayarak sorduğu soruya Blinken'dan çok net yanıt
İstanbul’da metro seferleri aksadı vatandaşlar yine mağdur oldu!
Dünya basınında dikkat çeken deprem analizi: Türkiye başkalarına hep cömert davrandı
Meral Akşener'in kentsel dönüşümü engellemek için halkı örgütlediği anlar
Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunan avukatların sosyal medya paylaşımları şaşırtmadı
Bakanlık madde madde paylaştı: Depremlerden etkilenen 11 il için hangi kararları aldı?
Hatay'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sakalımı kesmek içimden gelmiyor
Deprem bölgesi için iki önemli karar: İşten çıkarmalar yasaklanıp kısa çalışma ödeneğine geçilecek
Alman bakanlar Annalena Baerbock ve Nancy Faeser Kahramanmaraş'ta: Felaketin boyutu kelimelerle anlatılmaz
Kardeşinin evine iş makinesi tahsis etmişti: Lütfü Savaş’a istifa çağrısı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Ekşi Sözlük'e erişim engeli kararı: Türkiye'nin yüreğini yakan depremin ardından 'provokasyon merkezi' olmuştu
İşte en net Türkiye deprem haritası! 6 bölgede tüm diri fay hatları

İşte en net Türkiye deprem haritası! 6 bölgede tüm diri fay hatları

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta indirim geliyor

2010 öncesi enkazlarda gizli tehlike: İnsan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyebilir

2010 öncesi enkazlarda gizli tehlike: İnsan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyebilir

Elazığ’daki deprem sonrası ortaya çıktı: Fay hattında metrelerce uzayan kırıklar görüldü

Elazığ’daki deprem sonrası ortaya çıktı: Fay hattında metrelerce uzayan kırıklar görüldü

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Taahhüde uymayan müteahhide tazminat davası açılabilir

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Taahhüde uymayan müteahhide tazminat davası açılabilir