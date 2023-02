Hulusi Akar, depremde 100 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı

Türkiye, 6 Şubat günü tarihin en büyük felaketini yaşadı.Art arda yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 ili yerle bir etti.Binlerce vatandaşın enkaz altında can verdiği elim olayın ilk anlarından itibaren, askerler kışlalarından çıkarak deprem bölgelerine hareket etti.Bölgelerde çorba dağıtımından enkaz çalışmalarına kadar her alanda görev alan askerler, depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmadı.Bölgedeki varlıkları ile dahi vatandaşlara güven sağlayan askerlerden, acı haber geldi.Hatay'da incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgelerinde 100 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.Hulusi Akar, şu ifadelerle durumu aktardı;Deprem sabah 4.20'de olduktan sonra birliklerimize gereken ikazları yaptıktan sonra, burada Hatay Serinyol'da, bir binamızın yıkıldığını, 3 askerimizin şehit olduğu haberini aldık. Buraya geldiğimizde diğer yerlerde meydana gelen olayları da dikkate aldığımızda 100 silah ve mesai arkadaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. 66 yaralımız var, birçoğu taburcu oldu. Bir asteğmen ve asteğmenimize ulaşamadık. DNA testleri dahil akraba görüşmeleri dahil 2 silah arkadaşımıza da ulaşmanın gayreti içindeyiz.'Silah arkadaşlarımızın durumuyla ilgilenirken, daha çok üzerimize düşen görevler vardı'Acı çok büyük olduğu için bizim gerçekten acılarımız karıştı. Bir tarafta silah arkadaşlarımızın durumuyla ilgilenirken daha da çok üzerimize düşen görevler vardı. Arkadaşlarımız burada acılarını bir kenara bırakıp, ailelerinden kayıp olanlar dahil, arama kurtarma faaliyetlerinde vatandaşlara yardımcı oldu.