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EGM açıkladı: Depremde provokatif paylaşım yapan 25 kişi tutuklandı

Asrın felaketinin ardından sosyal medya üzerinden korku ve panik yaratmak amacıyla paylaşım yapan 925 hesap yöneticisi tespit edildi.

Ekleme: 22.02.2023 - 16:44 Güncelleme: 22.02.2023 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
EGM açıkladı: Depremde provokatif paylaşım yapan 25 kişi tutuklandıTürkiye, 17 gündür asrın felaketi ile ve yaşanan afeti fırsata çevirenlerle mücadele ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 şiddetli deprem, yerin yaralar açtı.

Binlerce vatandaş enkaz altında can verirken, çok sayıda kişi de günlerce molozların arasında yaşam mücadelesi verdi.

Bu süreçte arama-kurtarma ekipleri bir cana ulaşmak için canla başla çalıştı.

Yurdun dört bir yanından vatandaşlar depremzedelerin yaralarının sarılması için seferber olurken, bu birliği gölgede bırakmak isteyenler de oldu.

Provokatörler tespit ediliyor
Deprem felaketinin ardından sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlar başladı.

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Yürütülen çalışmaya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

"548 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı"
Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 925 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 548 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 134 şahıs gözaltına alınmış, 25’i tutuklanmıştır.

Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 925 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 548 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 134 şahıs gözaltına alınmış, 25’i tutuklanmıştır.

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş;
81 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır.
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