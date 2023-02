Depremzedeler çadırlardan konteyner kentlere taşınıyor

Türkiye deprem yaralarını sarıyor...Büyük felaket sonrasında 17 gün geride bırakılırken, depremzedelere yepyeni bir hayat kurabilmek için harekete geçildi.Deprem şiddetiyle yerle bir olan 11 il, yeniden inşa ediliyor...İlk olarak çadır kentlerde yaşamaya başlayan vatandaşların konteyner kentlere geçebilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.Yıkılan binaların yenisi inşa edilinceye kadar, depremzedeler konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürecek.İnşaatların başlaması için hızla harekete geçilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir twet paylaştı.Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;'Depremden etkilenen vatandaşlarımız çadırlardan konteynerlere yerleşmeye devam ediyor. Kalıcı konutlarımız için de hızla inşaatlara başlayarak sıcak yuvalarına kavuşmalarını sağlayacağız!'Vatandaşlar ise 'Konteynerler yapılıyor çok hızlı bir çalışma var. Herkes elini taşın altında koydu, her ihtiyacımız karşılanıyor.','Konteynerlerin içinde bize her şeyi verdiler, Allah razı olsun devletimizden milletimizden.', 'Banyosu var lavabosu var her şeyi hazır' yorumlarını aktardı.