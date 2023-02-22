Bingöl'de deprem meydana geldi
Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 10.09'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 10.09'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 9,08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 10.09'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 9,08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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