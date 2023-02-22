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Bakan Kurum, Gaziantep'te depremzedeleri ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İslahiye ve Nurdağı’nda konteyner kentte yaşayan depremzedeleri ziyaret etti.

Ekleme: 22.02.2023 - 12:36 Güncelleme: 22.02.2023 - 12:37 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum, Gaziantep'te depremzedeleri ziyaret etti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve özel sektör eliyle yürütülen çalışmalar kapsamında tamamlanan ve yapımı devam eden yığma yapılar, konteyner kentler, prefabrik evler ve günlük yaşamda ihtiyaç duyulan sosyal donatıların kurulmasıyla birlikte hayat yeniden normale dönmeye başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep’teki deprem çalışmaları kapsamında İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, bölgede kurulan konteyner kentlerin içerisinde yer alan gıda, sosyal market ve giyim, erkek kuaförü, bayan kuaförü, anaokulu, oyun parkı, basketbol sahası ve mescitleri tek tek gezerek yetkililerden bilgi aldı.

“DEPREMZEDELERİN İHTİYAÇLARINI DİNLEDİ”

İslahiye’de konteyner kente yerleşen depremzedeleri ziyaret eden Bakan Kurum, çocukların eğitimi için kurulan alanı inceledikten sonra sabahları ilkokul, öğleden sonra ise ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim verecek prefabrik sınıfları gezdi.

Bakan Kurum, beraberinde kendisine eşlik eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte prefabrik eve yerleşen Ayşe Alan ile görüştü. “Allah sizlerden razı olsun” diyen Ayşe Alan’a Bakan Kurum ise, “Allah sizlerden razı olsun teyze. Çok geçmiş olsun, başımız sağ olsun.” temennisinde bulundu.

Konteynerde kalan depremzede bir kadın ise Bakan Kurum’a “Allah sizden, hepinizden razı olsun. Kurban olayım sizi yaratan Allah’a” diyerek alnından öptü. Bakan Kurum’da, “Allah sizlerden razı olsun, başımız sağ olsun, hepimize geçmiş olsun.” diye depremzede kadını teselli etti.
Bakan Kurum, hediyeler dağıttığı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirirken yine bu alanda askerlerin kurduğu çamaşır ve kurutma makinelerini inceledi, yetkililerden gerekli olan diğer ihtiyaçlarında giderilmesi talimatını verdi.

Bakan Kurum, Gaziantep'te depremzedeleri ziyaret etti


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