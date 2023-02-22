5 ay önce kaybolmuştu... Cesedi bulundu, kuzeni gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 18 Eylül 2022 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Sedat Özcan hakkında, 29 Kasım 2022 günü annesi tarafından polis kayıp ihbarında bulunulduğu ortaya çıktı.Kayıp Özcan'ın yakınları ve görüşmüş olabileceği kişilerin ifadelerine başvuran polis, Özcan'ın, kuzeni Kubilay G. ile tartıştığı ve darp edildiği iddiaları üzerine çalışmalarını Kubilay G. üzerine yoğunlaştırdı. Teknik ve fiziki takibe alınan Kubilay G'nin kiralık araçla bazı adreslere gittiğini belirleyen ekipler, Kubilay G'nin gittiği tespit edilen Arnavutköy'deki bir arazide, arama köpeklerinin de yardımıyla detaylı inceleme yaptı.Cinayet Büro Amirliği ekipleri, incelemeler sırasında 3 Şubat günü arazide gömülü halde bulunan insan kemiklerinin kayıp Sedat Özcan'a ait olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Kubilay G.'nin yanı sıra, konudan bilgisi olduğu değerlendirilen ağabeyi Kürşad G, ablası Gülşah G. ve eşi Melike G. gözaltına alındı. Cinayet zanlısı Kubilay G'nin emniyetteki sorgusunda Sedat Özcan'la çeşitli sebeplerle tartıştıklarını ve onu darp ettiğini ancak öldürmediğini söylediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.