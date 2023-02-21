Samsun'da DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlayan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Merkez Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Irak ve Suriye uyruklu 4'ü kadın 6 zanlı yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere de el konuldu.