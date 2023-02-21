Hatay'daki deprem sonrası Mersin'de okullara 1 gün ara verildi

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptığı açıklamada, 'Mersin Valiliğimizin kararı ile 21 Şubat Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerimize bir gün ara verilmiştir' dedi.İlk bilgilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı Hatay depremi, Mersin kent merkezi ve ilçelerde de şiddetli hissedilmişti.