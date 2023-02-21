Depremin vurduğu Diyarbakır'da aileler evlat nöbetine devam ediyor

Kentte bin 268 güne ulaşan evlat nöbetinde, çocuklarına teslim ol çağrısında bulunan aileler, aynı zamanda çadırlarını depremzedelere açtıklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri de Diyarbakır oldu.



Kentte çok sayıda bina yıkılırken, can kayıpları da yaşandı. Deprem bölgelerinde çalışmalar devam ederken, evlat hasreti çeken aileler direnişlerini sürdürdü. İlk olarak 3 Eylül 2019 yılında başlayan evlat nöbeti birçok aileye umut oldu.



Türkiye'nin dört bir yanından eyleme katılan aileler, evlatlarına seslenerek 'teslim ol' çağrısında bulunuyor. Bin 268 gündür bölücü terör örgütü PKK ve HDP’den evlatlarını istemeye devam ediyor.



Çadırlarını depremzedelere açtılar



HDP İl Başkanlığı binası önünde olan aileler bir yandan da evlat nöbeti tuttukları çadırın kapısını depremzedelere açtıklarını dile getirdi.



Evlat nöbetinde olan anne Sadiye Tokay, enkaz altında kalan vatandaşlara Allah’tan rahmet, depremden yaralı olarak kurtulan vatandaşlara ise acil şifalar dileğinde bulundu.



"HDP ve PKK daha da akıllanmadı"



Çadırın kapısını tüm depremzedelere açtıklarını ifade eden Tokay, şöyle konuştu:



Deprem felaketinin başımıza gelmesinden HDP ve PKK daha da akıllanmadı. Çocuklarımızı hala serbest bırakmıyorlar. Artık çocuklarımızı serbest bırakın, yeter artık. Dağdaki çocukların aileleri belki göçük altında kalmış. Çocuklar artık ailelerine dönsün. Oğlum sen de artık teslim ol.