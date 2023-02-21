Çadır kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocuklardan yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için oluşturulan çadır kentte incelemelerde bulundu. Çadır kentteki çocuklarla uzun süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların derdini dinleyip yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gaziantep'e gitti.Nurdağı ilçesinde depremzedeler için kurulan çadır kentte vatandaşları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.Çadır kentteki çocuklarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede ailelerle bir araya geldi.