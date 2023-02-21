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Adana'da deprem hırsızları cezaevine gönderildi

Adana'da depremin yıktığı bölgede görev yapan polisler, depremzedelerin evlerinden hırsızlık yapan 110 kişiyi tek tek tespit ederek yakaladı.

Ekleme: 21.02.2023 - 10:22 Güncelleme: 21.02.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Adana'da deprem hırsızları cezaevine gönderildi
Türkiye'yi sallayan depremleri fırsat bilen hırsızlar boş durmadı.

Herkesin yardım göndermek için seferber olduğu depremzedelerin mallarına göz dikti.

Kahramanmaraş depreminden etkilenen Adana'da 13 apartman yıkılırken, 148 bina da ağır hasar aldı.

Birçok bina sakini yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini tahliye etti. Deprem korkusu yaşayan Adanalıların çoğu yazlık ya da yayla evlerine sığındı.

Bu durumu fırsat bilenler ise boş binalardaki ev ve iş yerlerinden para ve ziynet eşyalarının yanı sıra cep telefonu, televizyon, beyaz eşya, depremzedelerin otomobil, motosiklet ve elektrikli bisikletlerini çaldı.

110 şüpheli yakalandı
Hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlatan polis ekipleri, sokak ve caddelerde devriye görevine çıktı. Depremlerin yaşandığı 6 Şubat gününden bu yana çalışmalarını sürdüren ekipler, farklı tarihlerde hırsızlık olaylarına karışan 3'ü kadın 110 şüpheliyi tek tek tespit etti. Saklandıkları adresler belirlenen şüpheliler, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Öte yandan kentin girişinde önlem alan ekipler de Hatay'da ‘yağma' suçuna karışan 9 şüpheliyi yakaladı.

93 hırsız tutuklandı
Emniyete götürülen toplam 119 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 93'ü tutuklandı, 26'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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