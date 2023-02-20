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Katar'ın Türkiye'ye konteyner ev desteği sürüyor...

Katar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 1400 konteyner evi daha Türkiye'ye göndereceğini açıkladı.

Ekleme: 20.02.2023 - 18:47 Güncelleme: 20.02.2023 - 18:49 / Editör: Ozge Selin
Katar'ın Türkiye'ye konteyner ev desteği sürüyor...
Katar, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 1400 konteyner evi daha Türkiye'ye gönderiyor.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükelçilik olarak, konteyner evlerin tamamının bir an önce depremzedelere teslim edilmesi için Katar Kalkınma Fonu (QFFD) ile işbirliğini sürdürdüklerini söyledi.

Katar'ın Türkiye'ye konteyner ev desteği sürüyor...

Yardım uçağı sayısı 40'a ulaştı

Bugün ve yarın 6 gemiyle toplam 1400 konteyner evin Türkiye'ye gönderileceğini aktaran Büyükelçi Göksu, Katar'ın şu ana kadar Türkiye'ye gönderdiği yardım uçağı sayısının 40'a ulaştığını kaydetti.

Katar'ın Türkiye'ye konteyner ev desteği sürüyor...

Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü oluşturan 306 adet konteyner evi kargo gemisiyle 12 Şubat'ta Türkiye'ye göndermeye başlamıştı.

Doha yönetimi, Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev göndereceğini açıklamıştı.

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