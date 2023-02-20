Kahramanmaraş'ta depremin avize dükkanına yansıyan görüntüleri
Yüzlerce binanın yıkıldığı Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir avize dükkanının, depremden zarar görmeden çıktığı anlar kameralara yansıdı.
Türkiye'nin tarihine geçen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 11 ilde büyük bir yıkıma neden oldu.
Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta ortaya çıkan bir görüntü ise dikkat çekti.
Birçok binanın yerle bir olduğu Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı'nda bulunan avize dükkanının tavanına asılı onlarca avize deprem anında şiddetli sallanırken hiçbiri yere düşmedi.
Bina hasar almadı
Avize dükkanının bulunduğu 4 katlı bina da depremden hasarsız çıktı. O anlar binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta ortaya çıkan bir görüntü ise dikkat çekti.
Birçok binanın yerle bir olduğu Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı'nda bulunan avize dükkanının tavanına asılı onlarca avize deprem anında şiddetli sallanırken hiçbiri yere düşmedi.
Bina hasar almadı
Avize dükkanının bulunduğu 4 katlı bina da depremden hasarsız çıktı. O anlar binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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