Kahramanmaraş'ta depremin avize dükkanına yansıyan görüntüleri

Türkiye'nin tarihine geçen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 11 ilde büyük bir yıkıma neden oldu.Birçok binanın yerle bir olduğu Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı'nda bulunan avize dükkanının tavanına asılı onlarca avize deprem anında şiddetli sallanırken hiçbiri yere düşmedi.Avize dükkanının bulunduğu 4 katlı bina da depremden hasarsız çıktı. O anlar binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.