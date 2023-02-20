Elazığ'da art arda beş deprem: Çevre illerden de hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamaya göre Elazığ iline bağlı Palu ilçesi merkezli beş deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremlere ilişkin İlk belirlemelere göre bölgede olumsuzluk yaşanmadı. Depremler çevre illerden de hissedildi.
Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
AFAD'ın verilerine göre Elazığ'ın Palu ilçesinde gece saatlerinde 4.7, 4.8 ve 4.6 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.
Saat 05.29'da ise 4,4 ve 06.45'te 4,5 büyüklüğünde depremler yaşandı.
AFAD depremlerin derinliğini yaklaşık 14 kilometre olarak açıkladı.
AFAD'ın verilerine göre Elazığ'ın Palu ilçesinde gece saatlerinde 4.7, 4.8 ve 4.6 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.
Saat 05.29'da ise 4,4 ve 06.45'te 4,5 büyüklüğünde depremler yaşandı.
AFAD depremlerin derinliğini yaklaşık 14 kilometre olarak açıkladı.
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