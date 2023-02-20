Elazığ'da art arda beş deprem: Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamaya göre Elazığ iline bağlı Palu ilçesi merkezli beş deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremlere ilişkin İlk belirlemelere göre bölgede olumsuzluk yaşanmadı. Depremler çevre illerden de hissedildi.