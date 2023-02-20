  • USD: 18,84 - 18,88
  • EURO: 20,14 - 20,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası pisti hasar gören Hatay Havalimanı hakkında iftiralarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, Hatay Havalimanı'nı CHP'li belediyelerin değil, Kalyon İnşaat'ın onardığını vurgulayarak "Haddini bil, bu senin işin değil. Anlamazsın bu işlerden. Ama yalan bunlarda diz boyu" dedi.

Ekleme: 20.02.2023 - 19:54 Güncelleme: 20.02.2023 - 20:02 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sebebiyle pisti hasar gören Hatay Havalimanı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) onarım çalışmalarını başlattığını iddia ederek, 'Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar' ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu

'HADDİNİ BİL! BU SENİN İŞİN DEĞİL, ANLAMAZSIN BU İŞLERDEN'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nın Hatay Havalimanı üzerinden başlattığı deprem provokasyonuna tepki göstererek 'Hatay Havalimanımızı 1 hafta içerisinde insani yardım uçaklarına ve yolcu uçuşlarına açtık. Ancak, ana muhalefetin başındaki zat Hatay Havalimanı'nı da kendi belediyelerinin imar ettiğini onardığını... Bu tür yalanları söylemeye devam ediyor. Ya haddini bil! Bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden.' dedi.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu

'BELEDİYENİN GELİP DE ORAYI İMAR ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

'Bugüne kadar hep sustum sustum. Bulunduğum makam beni susmaya icbar etti.' diyen Başkan Erdoğan, 'Dürüst ol, bir gün de dürüst olduğunu görelim. Maalesef böyle bir dürüstlük yok. Bizzat Hatay'a geldiğim gün genel başkanvekilimi oraya gönderdim ve yerinde git gör... Zira oranın yapılması döneminde Binali Bey bakandı. Ne olduğunu ne bittiğini biliyor. Orada böyle belediyenin gelip de orayı imar etmesi söz konusu değil. Ama yalan bunlarda diz boyu.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu

'KALYON İNŞAAT ONARDI'

Hatay Havalimanı'ndaki pist onarımını Kalyon İnşaat'ın yaptığını hatırlatan Başkan Erdoğan, 'Nitekim; isim vereceğim. İstanbul Havalimanı ortaklarından Kalyon İnşaat orayı 5 günde eline aldı ve süratle bitirip yaptı ve milletimize teslim etti. İşin aslı bu!' şeklinde konuştu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine yönelik soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu
Bakan Murat Kurum: Deprem bölgesinde koordinasyonu TOKİ eliyle yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! AK Partili belediye Gürkan Can'a sahip çıktı...
Adıyaman’da çocuklar çadır sınıflarda dersbaşı yaptı
Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü! Ses kaydını paylaştı: 3,5 milyon Euro... 'Şovunu yaptın olacaklara katlanacaksın'
‘Deprem vergileri nerede?’ manipülasyonuna karşı; İşte kalem kalem vergilerinin harcandığı yerler...
Başkan Erdoğan ile Bahçeli depremden etkilenen Hatay'a gitti
Murat Kurum: Deprem bölgesinde altı dükkan, üstü daire dönemi kapanacak
İstanbul'da yine metrobüs arızası! Yolcular mağdur oldu
Deprem sonrası evini kontrol ettirmek isteyen Armağan Çağlayan İBB'ye isyan etti
Güney Kore ekibinden saygı duruşu
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı!
Asrın felaketinde 15'inci gün: Can kaybı 41 bin 156
Barış Atay'ın 'kentsel dönüşüme direnin' dediği mahallelerde evler yıkılmak üzere
Bakan Yanık: Bin 788 refakatsiz çocuğumuzun bin 225'ini ailesine teslim ettik
Bakan Özer deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağını açıkladı!
Ünlü ekonomist Robin Brooks grafikle açıkladı: Dünyada tek ihracat şampiyonu var, Türkiye!
Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı

Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

11 ili vuran depremin yıkım gücünü açıkladı: Dünyada çok az görülen bir durum

11 ili vuran depremin yıkım gücünü açıkladı: Dünyada çok az görülen bir durum

Hatay’da enkazdan çıkan avukat Ece’den acı haber: Son bakışı ve sözleri yürek parçaladı!

Hatay’da enkazdan çıkan avukat Ece’den acı haber: Son bakışı ve sözleri yürek parçaladı!

Kara delik gibi yuttu: Böylesine daha önce hiç rastlanmadı kimse nereye gittiğini bilmiyor

Kara delik gibi yuttu: Böylesine daha önce hiç rastlanmadı kimse nereye gittiğini bilmiyor

Japon mühendis tek tek açıkladı: Olası İstanbul depreminde en dayanıklı ilçeler

Japon mühendis tek tek açıkladı: Olası İstanbul depreminde en dayanıklı ilçeler