Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sebebiyle pisti hasar gören Hatay Havalimanı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) onarım çalışmalarını başlattığını iddia ederek, 'Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar' ifadelerini kullanmıştı.'HADDİNİ BİL! BU SENİN İŞİN DEĞİL, ANLAMAZSIN BU İŞLERDEN'Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nın Hatay Havalimanı üzerinden başlattığı deprem provokasyonuna tepki göstererek 'Hatay Havalimanımızı 1 hafta içerisinde insani yardım uçaklarına ve yolcu uçuşlarına açtık. Ancak, ana muhalefetin başındaki zat Hatay Havalimanı'nı da kendi belediyelerinin imar ettiğini onardığını... Bu tür yalanları söylemeye devam ediyor. Ya haddini bil! Bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden.' dedi.'BELEDİYENİN GELİP DE ORAYI İMAR ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL''Bugüne kadar hep sustum sustum. Bulunduğum makam beni susmaya icbar etti.' diyen Başkan Erdoğan, 'Dürüst ol, bir gün de dürüst olduğunu görelim. Maalesef böyle bir dürüstlük yok. Bizzat Hatay'a geldiğim gün genel başkanvekilimi oraya gönderdim ve yerinde git gör... Zira oranın yapılması döneminde Binali Bey bakandı. Ne olduğunu ne bittiğini biliyor. Orada böyle belediyenin gelip de orayı imar etmesi söz konusu değil. Ama yalan bunlarda diz boyu.' ifadelerini kullandı.'KALYON İNŞAAT ONARDI'Hatay Havalimanı'ndaki pist onarımını Kalyon İnşaat'ın yaptığını hatırlatan Başkan Erdoğan, 'Nitekim; isim vereceğim. İstanbul Havalimanı ortaklarından Kalyon İnşaat orayı 5 günde eline aldı ve süratle bitirip yaptı ve milletimize teslim etti. İşin aslı bu!' şeklinde konuştu.