Asrın felaketinde 15'inci gün: Can kaybı 41 bin 156

AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ başta olmak üzere diğer pek çok ilde ciddi yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi.13.31 Malatya'da depremde yıkılan Hayat Sitesi'ne ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı.13.25: AFAD Başkanı Yunus Sezer: 41 bin 156 canımızı yitirdik. Arama kurtarma çalışmalarına 35 bin 250 personelimiz destek verdi. 19 bin arama kurtarma personeli aktif olarak devam ediyor. Bölgede 250 binin üzerinde personelle çalışmalara devam ediyoruz. Şu anda 15 bin 250 iş makinesi çalışmalarıma devam ediyor. 78 uçak, 116 helikopter aktif çalışmalara devam ediyor. 11 binin üzerinde sorti yapıldı. Barınma faaliyetlerinde hızlı bir ilerleme var. Şu ana kadar 300 bine yakın çadır bölgeye ulaştırma imkanımız oldu. Şu anda 7 bine yakın konteyner kurulmuş durumda. Etkilenen bütün il ve ilçelerde altyapı çalışmaları devam ediyor. Tahliye merkezlerine başvurarak tahliye olanların sayısı 392 bin 287. 40 ilimizde oluşturduğumuz barınma merkezlerinde hem barınma hem de diğer ihtiyaçlarını karşılanması noktasında çalışmalar devam ediyor. 50 milyon 720 bin sıcak yemek dağıtılmış durumda. 13 milyonun üzerinde gıda paketi de köylere ulaştı. 1 milyona yakın binada hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Evleri hasar görmüş 864 bin 941 aileye ödeme yapıldı. Artçı sarsıntılar devam ediyor. 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşandı. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalar var. Vatandaşlarımızın bu binalara girerek eşya taşıması kesinlikle yasak.22.15: AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden kişi sayısının 41 bin 20'ye yükseldiğini açıkladı.21: 55: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki konutları bir an önce yapmak için çalışmaların yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, 'Tüm etütleri yaparak yeni konutları hassasiyetle yapacağız' dedi. 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu söyleyen Bakan Kurum, 972 bin binada da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.20.37: Adıyaman Gölbaşı'nda depremde yıkılan Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray Varki, yurt dışına çıkma girişi esnasında İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.18.33: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Hatay dışında deprem bölgesine şebeke suyu verilebilmektedir.' dedi. Bakan Koca, şebeke suyunun temizlik için kullanılması gerektiğini ifade etti.'Bugüne kadar herhangi bir salgın hastalık saptanmadı' diyen Bakan Koca, 'Afetin yaralarını hep birlikte saracağız. Hiçbir vatandaşımız yalnız değildir. Her bir depremzedemiz iyileşene kadar burada olacağız.' ifadelerini kullandı.15.40: AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 'Şu ana kadar bu her 2 depremin oluşturduğu artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40'a ulaştı. Bunlar arasında 3-4 arası olanlar 1628 4-5 arası olanlar 436 ve 5-6 arası olanlar 40. 1 adet de 6.6'lık sarsıntı var. Doğu Anadolu fay zonunun 5 ayrı segmenti kırıldı. Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor.' ifadelerini kullandı.AFAD Başkanı Sezer, ''318 binin üzerinde afetzedeyi farklı illerde misafir ediyoruz. 830 binin üzerinde binada çalışmalar tamamlandı. Kira desteği olarak 445 bin başvuru yapıldı. Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandı'' şeklinde konuştu.12.10: AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Dün 5.1 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Vatandaşlarımızı tedirgin ediyor. Özellikle bu büyüklükteki depremler sonrasında artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümünde büyüklük 5 ve üzerine çıkabilir.01.22: Depremlerin ardından bölgeden tahliye uçuşları düzenleyen Türk Hava Yolları(THY), bu tahliye uçuşlarının 1 Mart'ta kadar ücretsiz olarak devam edeceğini açıkladı.00.22: G7 ülkeleri dışişleri bakanları Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziyelerini sundu.23.53: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Deprem bölgesi riskli değilmiş, başlıklı haber yalan ve mesnetsizdir.22.57: Malatya'da depremde hasar gören ve yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 50 kişiden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.22.31 AFAD: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.21.02 İçişleri Bakanlığı, afetzedeleri taşıyacak nakliye firmalarının fiyat tarifesini belirledi20.30 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının başlatıldığını açıkladı.