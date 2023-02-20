AFAD'dan flaş uyarı! 'Sahil şeridinden uzak durun'
Son dakika haberine göre AFAD, Hatay'daki iki depremin ardından deniz seviyesinde yükselme riskine karşı (tsunami) vatandaşları sahil şeridinden uzak durmaya çağırdı.
AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:
'Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm'e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.'
'Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm'e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.'
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