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Türk karasularına girişi yasaklanmıştı: Sao Paulo batırılıyor

Tonlarca asbest taşıdığı gerekçesiyle çevrecilerin, sendikaların ve meslek kuruluşların da gelmesine karşı çıktığı ve Türk karasularına girmesi bakanlık tarafından yasaklanan uçak gemisi Sao Paulo, Atlas Okyanusu'nda batırılacak.

Ekleme: 2.02.2023 - 14:03 Güncelleme: 2.02.2023 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
Türk karasularına girişi yasaklanmıştı: Sao Paulo batırılıyor1960'lardan kalma Brezilya'ya ait 32 tonluk 'Sao Paulo' adlı eski askeri uçak gemisi, söküm için İzmir'in Aliağa limanına doğru yola çıkmıştı ancak çevreye ve insan sağlığına zararlı birçok tehlikeli toksik atık barındırdığı belirtilen gemi, Türkiye karasularına girişine izin verilmeyeceği açıklanınca Cebelitarık Boğazı'ndan geri dönmüştü.

Brezilya donanması yaptığı açıklamada, 3 aydır kıyıdan uzakta olan geminin su aldığını ve batma riski altında olduğunu bu nedenle Brezilya limanlarına yanaşmasına izin verilmediğini açıkladı.

Çevre Bakanı Marina Silva'nın talebine rağmen, Deniz Kuvvetleri gemiyi Brezilya'nın münhasır ekonomik bölge sınırları içerisinde, kıyıdan 350 kilometre açıkta ve 5.000 metre derinlikte batırmaktan başka çaresi olmadığını söyledi.

Donanmanın açıklamasında, bu bölgenin çevre koruma alanlarından uzakta ve deniz altı iletişim kablolarından arınmış olduğu kaydedildi.

'BATIRILMAKTAN BAŞKA SEÇENEK YOK'

Açıklamada, 'Su yüzeyindeki durumunun kötüleştiği ve batmasının kaçınılmaz olduğu göze alındığında, gövdesini ayırıp, planlı bir şekilde batırmaktan başka seçenek yok' denildi.

Donanma, gemiyi Çarşamba günü batırmayı planlamıştı, ancak savcılar geminin iç kaplamasında kullanılan tonlarca asbest de dahil çevresel tehdidi gerekçe göstererek, Brezilya sularında batırılmasını engellemeye çalıştı.

Çarşamba öğleden sonra bir federal yargıç donanmanın çevresel riskleri değerlendirdiğini belirterek bu talebi reddetti.

40 uçak taşıma kapasiteli Clemenceau sınıfı Uçak Gemisi 1963'ten 2000'e kadar Foch ismiyle Fransız donanmasına hizmet etti.

BAKAN KURUM İZİN VERMERİLMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

O dönem; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şartlı onayın iptal edilmesine karar verildiğini ve bu karar doğrultusunda geminin Türk kara sularına girilmesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Asbestin kanser ve akciğer hastalığına yol açtığının anlaşılması üzerine, dünyanın birçok yerinde kullanımı yasaklandı.
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