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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Gıdada fiyatları artıracak bir gerekçe yok

Enflasyonun giderek düştüğünü hatırlatan Bakan Nureddin Nebati, gıda fiyatlarındaki artışın kontrol edileceğini söyleyerek, "Gıdada fiyatları artıracak bir gerekçe yok" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Gıdada fiyatları artıracak bir gerekçe yok
Ekleme: 2.02.2023 - 09:10 Güncelleme: 2.02.2023 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Gıdada fiyatları artıracak bir gerekçe yok
Türkiye, küresel anlamda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ortaya attığı 'Türkiye Ekonomi Modeli' çerçevesinde birçok uygulamayı ardı ardına yürürlüğe soktu.

Bu çalışmaların mimarlarından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon ve gıda fiyatlarına yönelik mesaj geldi.

Ankara'da gazetecilerle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomik gidişatı değerlendirdi.

Bakan Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında ücretlilere yönelik zamları hatırlattı.

'Gıdada fiyatları artıracak bir gerekçe yok'
Nureddin Nebati'nin gıda fiyatlarına yönelik açıklaması şu şekilde:

Gıdada fiyatları artıracak bir gerekçe yok. Gübre, mazot fiyatları geçen yılın altında. Personel giderleri hariç herhangi bir yerde artış söz konusu değil. Gıda fiyatlarındaki artışın kontrol edilebileceğini öngörüyoruz.

'Ekonomimiz operasyona açık değil'
Nureddin Nebati, Türkiye'ye yönelik ekonomi operasyonlarının boşa çıkacağını söyleyerek şunları kaydetti:

Türkiye'nin makroekonomik göstergeleri herhangi bir operasyona açık değil, yapılan operasyonların bir karşılığı olmaz. Merkez Bankası rezervlerimiz çok kuvvetli. Bizim makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok. Parasal olarak operasyon çekebilecekleri hiçbir alan yok.
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