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50 bin yıl sonra geri döndü: Yeşil kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor

Yeşil kuyruklu yıldız, 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya’ya yaklaştı ve gözlemlenmeye başladı. Merakla beklenen yıldızın Dünya'ya en yakın noktada olacağı geçişi başladı. Güneş Sistemi’nin ilk aşamalarında oluşan yıldız, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile de gözlemleniyor. Bilim insanları gök cisminin Güneş Sistemi hakkında sorulara cevap vereceğini umuyor.

Ekleme: 2.02.2023 - 11:20 Güncelleme: 2.02.2023 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
50 bin yıl sonra geri döndü: Yeşil kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor
NASA yetkilileri, buzla kaplı ziyaretçinin ilk olarak Mart 2022`de Jüpiter`in yörüngesindeyken tespit edildiğini söyledi. Kuzey Yarımküre`dekiler kuyruklu yıldız, bugünden itibaren dürbünle küçük bir yeşil parıltı olarak görebilecek.

NASA, ziyarete ilişkin açıklamasında, “Kuyruklu yıldızlar, tahmin edilemez olmaları ile meşhurdular. Ancak bu, aynı şekilde parlamayı sürdürürse, görülmesi kolay olacak' dedi.

Kozmik ziyaretçi, gezegenimizin yanından yaklaşık 42,5 milyon kilometre uzaklıktan geçecek.

50 bin yıl sonra geri döndü

Bu kuyruklu yıldız Dünya'yı en son, türümüzün Afrika'nın ötesine uzandığı, mamutlar ve kılıç dişli kediler de dahil olmak üzere büyük Buz Devri memelilerinin arazide dolaştığı ve Kuzey Afrika'nın ıslak, verimli ve yağmurlu bir yer olduğu bir zamanda Dünya'dan geçti.

Kuyruklu yıldızlar katı bir kaya, buz ve toz çekirdeğinden oluşur ve koma adı verilen daha fazla buz ve tozdan oluşan ince ve gazlı bir atmosferle örtülüdür. Güneşe yaklaştıkça bu örtüler erirler, güneş radyasyonu ve plazma tarafından yüzeylerinden üflenen bir gaz ve toz akışı salarlar ve bulutlu dışa bakan bir kuyruk oluştururlar.

Kuyruklu yıldızlar, çeşitli yerçekimi kuvvetleri onları Oort bulutundan çıkardığında iç Güneş Sistemi`ne doğru gider ve Güneş`in yaydığı ısıya yaklaştıkça daha görünür hale gelirler.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Kuyruklu yıldız bugün en yakın konumuna erişecek. TRT Haber`e konuşan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, 'Eğer şehir ışıklarından uzak ve gökyüzünün çok karanlık olduğu bir yerden gözlem yapma şansınız varsa kuyruklu yıldızı çok silik bir şekilde çıplak gözle görme şansı var. Ancak bunu zorlaştıran durumlardan biri şu sıralar gök yüzünde Ay`ın olması. Ay gökyüzünü parlaklaştırdığı için Kuyrukluyıldızın görülmesini zorlaştırıyor. Kuyrukluyıldızı görmek için geceyarısından sonra gökyüzüne bakılması uygun olacaktır. Özellikle Ay`ın battığı saatlerin tercih edilmesi daha uygundur' dedi.

50 bin yıl sonra geri döndü: Yeşil kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor

50 bin yıl sonra geri döndü: Yeşil kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor


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