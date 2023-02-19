Kamyon kasasında 18 göçmen ölü bulundu
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın kuzeyinde terk edilmiş bir kamyonun kasasında 18 göçmenin cansız bedeni bulundu. Göçmenlerin Afganistan uyruklu olduğu ifade edilirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın kuzeyindeki Lokorsko kasabasında terk edilmiş bir kamyon bulundu.
18 göçmenin cansız bedeni çıktı
İncelenen kamyonun kasasından 18 göçmenin cansız bedeni çıktı.
Bulgaristan medyası, göçmenlerin Afganistan uyruklu olduğunu, olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Gözaltı sayısı artabilir
Polis soruşturmasının sürdüğü ifade edilirken, gözaltı sayısının ilerleyen günlerde artabileceği aktarıldı.
Öte yandan kasabanın çevresinde saklanan 34 göçmen yakalandı.
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