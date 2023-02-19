Hatay’da enkazdan çıkan avukat Ece’den acı haber: Son bakışı ve sözleri yürek parçaladı!

25 yaşındaki avukat Ece Köseoğlu, Hatay Antakya'da enkaz altında kaldı. Facianın 114. saatinde sağ çıkarıldı. Hastanede tedavi altına alındı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Son bakışı ve son sözleri ise yürekleri parçaladı.

Hatay'da enkazdan çıkan avukat Ece kurtarılamadı. Son bakışı yürek parçaladı… 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem bölgesinden her gün bir mucize haberi geliyor. Sarsıntıyla yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Atatürk Caddesi Numara 33'teki Ayça Apartmanı'ndan da herkesi sevince boğan bir haber gelmişti.Depremin 114. saatinde genç avukat Ece Köseoğlu, enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.Büyük bir ameliyat geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan Ece Köseoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu genç avukatın ölümü yakınlarına yasa boğdu.Köseoğlu'nun enkazdan çıkarıldıktan sonra görevlilere söylediği 'Avukat Ece'yim. Annem yanımda' ifadeleri son sözleri oldu.Ece Köseoğlu'nun annesi Ferda Köseoğlu ile annesinin depremde yaşamını yitirdiği öğrenildi.Ece Köseoğlu ile annesi ve anneannesi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.