Deprem bölgelerindeki 830 bin 783 binada hasar tespit çalışması tamamlandı

Türkiye, 14 gündür asrın felaketi ile mücadele ediyor.Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 şiddetli deprem, 10 ilde etkili oldu.Geniş bir coğrafyaya yayılarak binlerce can kaybına neden olan afet, büyük bir enkaza yol açtı.Türkiye'nin yüreğini yakan merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.7 bin 328 uzman ekip çalışmalarını sürdürüyorÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 20'nin üzerinde üniversiteden 400 profesör ve doçentin de aralarında bulunduğu 7 bin 328 uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.Hasar tespit çalışmalarında yer almak isteyen farklı kurum ve kuruluşlardan birçok gönüllü inşaat mühendisi, eğitim verildikten sonra ihtiyaca göre belirlenen bölgelere sevk ediliyor.830 bin 783 binada inceleme yapıldıBakanlık, bugün itibarıyla hasar tespit çalışmaları kapsamında, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde inceleme yaptı.105 bin 794 bina ağır hasarlı veya yıkıkİncelemelerde, 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin, acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin 'orta hasarlı', 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin 'az hasarlı', 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin 'hasarsız' olduğu belirlendi.87 bin 653 binadaki 254 bin 111 bağımsız birime ise girilemediği için tespit yapılamadı.İl il hasar tespit çalışmalarıAçıklamada, depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına dair illere ait şu bilgilere yer verildi:AdanaToplam 13 bin 141 binada 183 bin 448 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Buna göre, 97 binadaki 1715 bağımsız bölümün acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.462 binada bulunan 10 bin 667 bağımsız birimin orta hasarlı, 2 bin 568 binadaki 53 bin 986 bağımsız birimin az hasarlı, 9 bin 396 binadaki 113 bin 890 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.AdıyamanToplam 63 bin 452 binada yapılan çalışmada, 190 bin 693 bağımsız birimin hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışmalarda 13 bin 730 binadaki 44 bin 817 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu kaydedildi.4 bin 338 binadaki 17 bin 489 bağımsız birimin orta hasarlı, 19 bin 410 binadaki 63 bin 737 bağımsız birimin az hasarlı, 18 bin 598 binada yer alan 40 bin 37 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.DiyarbakırToplam 45 bin 149 binada 373 bin 947 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 1110 binada yer alan 8 bin 284 bağımsız birim acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edildi.1044 binadaki 12 bin 106 bağımsız birimin orta hasarlı, 10 bin 977 binadaki 109 bin 784 bağımsız birimin az hasarlı, 27 bin 334 binadaki 226 bin 953 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu saptandı.ElazığToplam 4 bin 810 binada 44 bin 536 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 1036 binadaki 5 bin 193 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu belirlendi.174 binadaki 1027 bağımsız birimin orta hasarlı, 2 bin 176 binada yer alan 21 bin 911 bağımsız birimin az hasarlı, 1266 binadaki 15 bin 401 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.GaziantepToplam 228 bin 272 binadaki 842 bin 811 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 15 bin 8 binadaki 36 bin 620 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.5 bin 662 binada bulunan 22 bin 829 bağımsız birimin orta hasarlı, 42 bin 945 binadaki 252 bin 89 bağımsız birimin az hasarlı, 135 bin 809 binada bulunan 461 bin 926 bağımsız birimin de hasarsız olduğu belirlendi.KahramanmaraşToplam 117 bin 801 binada bulunan 374 bin 218 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 22 bin 113 binada yer alan 84 bin 59 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu görüldü.2 bin 208 binadaki 12 bin 975 bağımsız birimin orta hasarlı, 33 bin 664 binada bulunan 139 bin 406 bağımsız birim az hasarlı, 45 bin 395 binadaki 98 bin 242 bağımsız birimin de hasarsız olduğu saptandı.MalatyaToplam 64 bin 883 binada 257 bin 762 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 16 bin 870 binadaki 62 bin 547 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.1694 binadaki 12 bin 98 bağımsız birimin orta hasarlı, 17 bin 745 binadaki 88 bin 763 bağımsız birimin az hasarlı, 17 bin 333 binadaki 54 bin 180 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu belirlendi.HatayToplam 158 bin 112 binada 465 bin 813 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 30 bin 112 binada bulunan 123 bin 349 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.7 bin 281 binadaki 33 bin 351 bağımsız birimin orta hasarlı, 36 bin 112 binadaki 117 bin 588 bağımsız birimin az hasarlı, 77 bin 107 binada bulunan 169 bin 711 bağımsız birimin de hasarsız olduğu kaydedildi.Deprem bölgelerindeki 830 bin 783 binada hasar tespit çalışması tamamlandıKilisToplam 15 bin 387 binada bulunan 55 bin 29 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 1261 binadaki 1921 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu saptandı.307 binada bulunan 1629 bağımsız birimin orta hasarlı, 4 bin 746 binadaki 24 bin 44 bağımsız birimin az hasarlı, 7 bin 918 binada yer alan 25 bin 301 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.OsmaniyeToplam 56 bin 371 binada bulunan 158 bin 241 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 3 bin 794 binadaki 12 bin 505 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.465 binadaki 3 bin 472 bağımsız birimin orta hasarlı, 11 bin 830 binada bulunan 54 bin 959 bağımsız birimin az hasarlı, 36 bin 666 binadaki 80 bin 97 bağımsız birimin hasarsız olduğu görüldü.ŞanlıurfaToplam 63 bin 428 binadaki 327 bin 130 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 663 binada bulunan 3 bin 535 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.829 binada 5 bin 932 bağımsız birimin orta hasarlı, 22 bin 913 binadaki 165 bin 453 bağımsız birimin az hasarlı, 30 bin 964 binada yer alan 123 bin 916 bağımsız birimin de hasarsız olduğu belirlendi.