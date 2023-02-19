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AFAD: Artçı sarsıntı sayısı 6 bini geçti!

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Bölgedeki toplam artçı sayısı 6 bin 40'a ulaştı. Artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecek" dedi.

AFAD: Artçı sarsıntı sayısı 6 bini geçti!
Ekleme: 19.02.2023 - 12:42 Güncelleme: 19.02.2023 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
AFAD: Artçı sarsıntı sayısı 6 bini geçti!
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklama yaptı.

"Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı yaşanıyor"

Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı. 4-5 arası 436, 5-6 arası artçı sarsıntı sayısı 40 olarak ölçüldü. Bir de 6,6 büyüklüğünde sarsıntı var. 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını geçen 12 gün içinde kaydettik. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz. Artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecek. Hasarlı binalardan uzak durulmalı.

"Deprem anında şimşek görüntüsü normal"

Bu yaşadığımız her iki deprem sonucunda Doğu Anadolu fay zonunun 5 ayrı segmenti kırıldı. Deprem sırasında bu deprem gece meydana geldiğinde şimşek çakmasına benzer ışık kütlesinin oluştuğunu görürsünüz. Bu son derece olağan görüntülerdir.

"7,3 metre yer değiştirme yaşandı"

Bu depremin etkilediği alan 10 ilin dışında da belli bir ölçüde hasar yaptığını biliyoruz. 7,3 metre yer değiştirme yaşandı. Bu depremler sırasında ikincil afetler de oluşabiliyor. Değişik bölgelerde bir takım heyelanların, kaya düşmelerinin olduğunu biliyoruz. Ancak şu ana kadar yerleşim yerlerini doğrudan tehdit eden bir tehlike olmadığını biliyoruz.

"Barajlar sürekli izleniyor"

Bu deprem sırasında sıvılaşma dediğimiz alan değişik yerleşim yerlerinde ortaya çıkan bir durum. Binalarda tam bir öçökme olmak yerine bina zemine gömülerek ya da yan yatarak olduğunu görüyoruz. Farklı yerleşim yerlerinde bu sıvılaşmadan dolayı hasarların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Barajlar sürekli izleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından takibi yapılıyor. İlk gün Erkenek Tüneli'ndeki hafif hasar da tamir edilerek ulaşıma açılmış durumda.

"600'ün üzerinde araştırmacı sahada inceleme yapıyor"

Depremin ilk gününden itibaren TÜBİTAK tarafından bilim insanlarına destek verildi. 600'ün üzerinde bir araştırmacının bölgede görev yapıyor, sahada inceleme yapıyor. Bu sayı her geçen gün artıyor. Sahada çalışan yerli ve yabancı araştırmacılar ne kadar veri üretiyorlarsa bu bilgileri bizlerle paylaşıyorlar.
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