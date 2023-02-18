Arabasıyla depremzedelerin yardımına koşmuştu: Server Beşirli'ye sıfır otomobil hediye edildi

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından kardeş ülke Azerbaycan yaraları sarmak için elini uzatan ilk ülkelerden olmuştu. 33 yaşındaki Server Beşirli de köy halkından topladığı yorganları Türk ve Azerbaycan bayrağının dalgalandığı eski aracının tavanına yükleyerek Bakü'ye gitmişti.Yorganları Türkiye'ye ulaştırmaya çalıştığı anda fotoğrafı çekilen Server Beşirli adeta depremin simgesi oldu.Depremin ardından Adıyaman'a gelen ve yardım çalışmalarına katılan Beşirli, 'Burada insanlar çadırlarda yaşıyor. Elimizden gelen yardımı vermeye çalışıyoruz. Üç gündür buradayım ve yardımlara katıldım. Kardeş ülkeye yardım edilmesi gerekiyor. İlk gün giyim, yatak, battaniye ve ayakkabı temin ettim. Sonrasında erzak toplamaya çalıştım. tek millet iki devlet olarak bu acı Azerbaycan'da çok hissediliyor. Yaşlısından çocuğuna birçok Azerbaycanlı burada yardım çalışmalarına katılıyor. Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz.' dedi.Deprem sonrası ilk kez kaydedildiServer Beşirli'ye hayırsever bir iş insanı tarafından otomobil hediye edildi. Server, halen Adıyaman'da olduğu için araç babası Rasim amcaya teslim edildi.