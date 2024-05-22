Dijital Telif Yasası için önemli açıklama: Google masaya oturacak!

Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya gibi ülkeler için 'Dijital Telif Yasası' çerçevesinde anlaşan ve 300'den fazla medya kuruluşuna ürettikleri 'içerik' için ödeme yapmayı kabul eden Google'ın Türkiye ile de masaya oturması için önemli düzenleme hazırlığı gündemde. MHP Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi, Mersin Milletvekili Levent Uysal konuyla ilgili sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Gerçekçi olalım, modelleri tartışalım, ama her ne olursa olsun yayıncıları koruyalım. Google küresel bir güç yayıncılarımızı biz korumazsak kendi haklarını korumaları mümkün değil." dedi. Uysal, "Sanayi devriminden daha güçlü gelen bu dijital devrimi görmek zorundayız. Bu yasa bizim için tarihi bir sorumluluktur." ifadelerine yer verdi.

MHP Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi, Mersin Milletvekili Levent Uysal, 'Google Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya'da nasıl masaya oturduysa Türkiye Cumhuriyeti devletinin yayıncıları ile de masaya oturacak bu işin başka çıkar yolu yok.' dedi.Levent Uysal, 'Sayın komisyon üyeleri dünya uyandı. Google başta olmak üzere arama platformlarını tek tek masaya oturtup yayıncısını korudu. Bu siyaset üstü bir meseledir yayıncılarımızı korumak zorundayız.' ifadelerine yer verdi.Yayıncılar ne istiyor dinledim, çalıştım. Bir kere bizim fikri sanat eserleri kanunumuz çok eski dijitali bırakın haberi bile telif saymıyor. Yayıncılar diyor ki, biz alınteri döküyoruz, hakkımız kopyala yapıştır ile çalınıyor, hırsızlığa karşı bizi koruyan yok. Kurumlar diyor ki biz bu iş ölmesin diye sermaye koyuyoruz ama emeklerimizin karşılığını biz değil Google ve diğer arama motorları yiyor.Gerçekçi olalım, modelleri tartışalım, ama her ne olursa olsun yayıncıları koruyalım. Google küresel bir güç yayıncılarımızı biz korumazsak kendi haklarını korumaları mümkün değil.Bir yasayı baştan çıkarmak uzun, geçen her gün bu sınav zorlaşır. Önerim fikri sınai eserler kanunu'na gerekli yeni maddeleri ekleyelim ve süreci hızlandıralım. Önceliğimiz bu düzenleme, sonra bu devletin gücü ile tüm arama motorları bu masaya oturur.Sanayi devriminden daha güçlü gelen bu dijital devrimi görmek zorundayız. Bu yasa bizim için tarihi bir sorumluluktur.