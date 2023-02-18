296. saatte yeni mucize! Hatay'da 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.



En çok hasar gören illerden biri Hatay'dı. 296. saatte gelen 3 mucize, umutları da yeşertti. Ekipler bu noktada termal radar sistemleriyle ısı tespit etti. Bunun ardından tüm ekipler buraya yoğunlaştı. 3 vatandaşımız çalışmaların ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldı.



Son olarak 278. saatte enkazdan 1 kişi sağ çıkarılmıştı.



Hatay'ın Defne ilçesinde enkaz altında kalan Hakan Yasinoğlu (45), depremin 278'inci saatinde sağ kurtarıldı. Elektrik Mahallesi'nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, Yasinoğlu'na ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan Yasinoğlu, hastaneye kaldırıldı.



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