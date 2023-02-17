Yunanistan'a kaçarken yakalanan müteahhit tutuklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen deprem soruşturmalarında tutuklu müteahhit ve sorumlu sayısı 11’e yükseldi. Tutuklananlar arasında Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalanan ve en az 20 kişiye mezar olan Pentapark Sitesi ile en az 60 kişinin öldüğü Gözde 1-2-3 siteleri müteahhidi M.B. de bulunuyor.