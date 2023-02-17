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Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar

Depremin en çok yıkım ve hasara yol açtığı yerlerden Hatay'ın Antakya ilçesinde evleri hasar görenler, tehlikeye aldırış etmeden eşyalarını almaya çalışıyor. Kimileri hasarlı binalara girip, eşyalarını iple aşağı sarkıtırken, birinin de yan yatan evinden indirdiği eşyalarını el arabasıyla çekerek götürdüğü görüldü.

Ekleme: 17.02.2023 - 11:33 Güncelleme: 17.02.2023 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar
Depremde hasar gören ve hasar tespit çalışmaları yapılması beklenen binalara giren bazı kişiler de tehlikeye rağmen eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Bazı kişiler, eşyalarını iple aşağı sarkıtarak alırken, bazı binaların önüne yanaştırılan asansörlü sistemlerle de evler boşaltılıyor.

Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar

Antakya'da yaşayan Niyazi Bozoğlan, kızının depremde hasar alan evini boşaltırken, Galip Topuz ise 2 ay sonra doğmasını bekledikleri çocuğu için hazırladığı eşyaları, yan yatan evinden aldı. Ailesiyle çadırda yaşadıklarını anlatan Bozoğlan, “Kızım bu evde oturuyor. Deprem olduktan sonra damadımı evden zor çıkardık. Onları Marmaris'e gönderdik. Şimdi de evden ne kurtarabilirsek kurtarmaya çalışıyoruz. İçeride duvarlar patlamış ama herhalde bina yıkılacak. Çok tehlikeli ama ne yapacaksın canlarını, emeklerini vermişler; 30 yıl emekle bu evi aldılar. O da yıkıldı, hiçbir şey kalmadı. Sandalye, masa, yatak almaya çalışıyoruz en azından başka bir yerde barınmaları için' dedi.

İndirdiği eşyalarını el arabasıyla taşıyan Topuz ise “Yaşadığımız bina yan yattı. Ben de tek başıma ip yardımıyla eşyaları aşağı indirdim. Müstakil bir evin bahçesine koyuyorum eşyaları. Evimde birçok eşya vardı onları çıkardım. Eşim 7 aylık hamile; doğumdan önce bebek bezi, şampuan gibi eşyalar hazırlamıştık. Onların hepsini çıkardım. Biraz tehlikeli, temel sağlam ama bina yan yatmış. Biraz da cesaret' diye konuştu.

Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar
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