Nusret'ten deprem bölgesine yardım: AFAD'a 25 milyon TL bağış

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye tek yürek oldu. Depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaraların sarılması için bölgeye yardım yağdı. İşletmeci Nusret Gökçe de sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.