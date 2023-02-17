Nusret'ten deprem bölgesine yardım: AFAD'a 25 milyon TL bağış
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye tek yürek oldu. Depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaraların sarılması için bölgeye yardım yağdı. İşletmeci Nusret Gökçe de sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.
Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede yaraların sarılması adına AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nusret Gökçe, 'Evet o gün, bugün. Devlet - millet el ele Nusret markası olarak 25 milyon TL AFAD'a bağışta bulunuyoruz. Haydi Türkiyem' ifadelerine yer verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nusret Gökçe, 'Evet o gün, bugün. Devlet - millet el ele Nusret markası olarak 25 milyon TL AFAD'a bağışta bulunuyoruz. Haydi Türkiyem' ifadelerine yer verdi.
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