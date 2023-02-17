Iğdır'da cinayet hükümlüsü baba oğul özel bölmede yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan Y.Ş. ile 9 yıl ceza verilen oğlu H.Ş.'yi yakalamak için operasyon düzenledi.Merkeze bağlı Panik köyünde Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada Y.Ş., evinin yatak odasının zemine kazdığı tek kişilik bölmede yakalandı.Jandarma ekipleri, H.Ş.'yi de evinin tavan arasında saklandığı yerde buldu.Gözaltına alınan baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.