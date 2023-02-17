CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler nedeniyle 10 ilimizde çok sayıda bina yıkıldı. 36 binden fazla can kaybımız var. Öte yandan Hatay'ın Erzin ilçesinde tek binanın yıkılmaması gündeme gelmişti. Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu "Bazen 'Memlekette tek doğru adam sen misin' dediler." diye konuşmuştu. Oysa Erzin gerçeği çok farklı çıktı. Ökkeş Elmasoğlu'na yakın bir ismin "Başkan 3 yıldır görevde ve buranın geneli eski bina. Başkanın 3 yılda izin verdiği yaklaşık 10 bina var. Bu binaların hepsi hasarlı. Müteahhiti aranıyor." dediği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle bölgedeki 10 ilimizde çok sayıda bina yıkıldı. 36 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye deprem bölgesi için seferber oldu. Yaralar sarılmaya çalışılıyor.MEMLEKETTE TEK DOĞRU ADAM SEN MİSİN? DEMİŞLERÖte yandan Hatay'ın Erzin ilçesinde deprem nedeniyle tek bir binanın yıkılmaması özelikle sosyal medya üzerinde gündem oldu. CHP'li Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu durumla ilgili kimi yayın organlarında 'Bazen 'Memlekette tek doğru adam sen misin' dediler. Depremden üç gün önce bir vatandaş selamımı almadı. Vicdanım rahat' açıklamasında bulundu.İŞİN ASLI BAŞKAYMIŞ!İşin aslı ise daha sonra ortaya çıktı. Erzin'de gerçekler bambaşka! İlçeye giden gazeteci Furkan Erten, yaptığı araştırmalarda dikkat çeken detaylarla karşılaştı.'BELEDİYE BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI SAÇMALIK!'Erzin'de Belediye Başkanı Elmasoğlu'na yakın bir isim çarpıcı bilgiler aktardı. Başkan'a yakın olan bu isim 'Açıklamaları saçmalık, 3 yıldır görevde ve buranın geneli eski bina. Başkanın 3 yılda izin verdiği yaklaşık 10 bina var. Bu binaların hepsi hasarlı. Müteahhiti aranıyor.' ifadelerini kullandı.LÜTFÜ SAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU YÖNLENDİRDİAyrıca Elmasoğlu'nun neden bu açıklamaları yaptığıyla ilgili ise yine aynı isim 'Lütfü Savaş ve Kılıçdaroğlu bu şekilde yönlendirdi.' bilgisini verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın telefonlarına çıkmayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ise Erzin Belediye Başkanı'na bu açıklamaları yaptırması dikkat çekti.