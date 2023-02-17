  • USD: 18,84 - 18,87
  • EURO: 20,04 - 20,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler nedeniyle 10 ilimizde çok sayıda bina yıkıldı. 36 binden fazla can kaybımız var. Öte yandan Hatay'ın Erzin ilçesinde tek binanın yıkılmaması gündeme gelmişti. Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu "Bazen 'Memlekette tek doğru adam sen misin' dediler." diye konuşmuştu. Oysa Erzin gerçeği çok farklı çıktı. Ökkeş Elmasoğlu'na yakın bir ismin "Başkan 3 yıldır görevde ve buranın geneli eski bina. Başkanın 3 yılda izin verdiği yaklaşık 10 bina var. Bu binaların hepsi hasarlı. Müteahhiti aranıyor." dediği öğrenildi.

CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Ekleme: 17.02.2023 - 01:44 Güncelleme: 17.02.2023 - 01:54 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle bölgedeki 10 ilimizde çok sayıda bina yıkıldı. 36 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye deprem bölgesi için seferber oldu. Yaralar sarılmaya çalışılıyor.

CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı

MEMLEKETTE TEK DOĞRU ADAM SEN MİSİN? DEMİŞLER

Öte yandan Hatay'ın Erzin ilçesinde deprem nedeniyle tek bir binanın yıkılmaması özelikle sosyal medya üzerinde gündem oldu. CHP'li Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu durumla ilgili kimi yayın organlarında 'Bazen 'Memlekette tek doğru adam sen misin' dediler. Depremden üç gün önce bir vatandaş selamımı almadı. Vicdanım rahat' açıklamasında bulundu.

CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı

İŞİN ASLI BAŞKAYMIŞ!

İşin aslı ise daha sonra ortaya çıktı. Erzin'de gerçekler bambaşka! İlçeye giden gazeteci Furkan Erten, yaptığı araştırmalarda dikkat çeken detaylarla karşılaştı.

CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı

'BELEDİYE BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI SAÇMALIK!'

Erzin'de Belediye Başkanı Elmasoğlu'na yakın bir isim çarpıcı bilgiler aktardı. Başkan'a yakın olan bu isim 'Açıklamaları saçmalık, 3 yıldır görevde ve buranın geneli eski bina. Başkanın 3 yılda izin verdiği yaklaşık 10 bina var. Bu binaların hepsi hasarlı. Müteahhiti aranıyor.' ifadelerini kullandı.

CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı

LÜTFÜ SAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU YÖNLENDİRDİ

Ayrıca Elmasoğlu'nun neden bu açıklamaları yaptığıyla ilgili ise yine aynı isim 'Lütfü Savaş ve Kılıçdaroğlu bu şekilde yönlendirdi.' bilgisini verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın telefonlarına çıkmayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ise Erzin Belediye Başkanı'na bu açıklamaları yaptırması dikkat çekti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Deprem bölgesindeki Fahrettin Koca ile minik Medine'nin gülümseten anları kameralara yansıdı
Asrın felaketinde 12'nci gün: 38 bin 44 canımızı yitirdik
Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı Özvar: Hibrit seçeneği masada
Bakan Dönmez duyurdu! Gelecek hafta çalışmaya başlayacak
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler: Az kaldı bekle, dolandırdığın insanlar...
Cumhuriyet'in haberine AK Parti'den yalanlama!
Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde uyarı: Hasarlı binalardan eşya çıkarmayın
Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü: Apar topar yayını kestiler...
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan çöp poşetiyle intihar etti
Afrin şehidi oğlunun kıyafetlerini depremzedelere gönderdi
Bakan Akar'dan erken terhis iddialarına son nokta: Söz konusu değil
Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı
Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası yeni uyarı!
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu hafta açıklayacağız
Oğuzhan Uğur'dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki
Depremzedelere 11 ilde destek ödemeleri başladı! Nereye başvurmak gerekiyor?
Ahmet Davutoğlu: Deprem bölgelerinde hiçbir iktidar mensubunu görmedim
Deprem bölgesinin gaz ihtiyacını Ertuğrul Gazi FSRU karşılayacak
12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!
258. saatte bir mucize daha! Neslihan Kılıç Ebrar Sitesi'nin enkazından sağ olarak çıkarıldı
Naci Görür'den İstanbul depremi için yeni uyarılar: Deprem şiddeti en fazla hangi ilçelerde hissedilecek?

Naci Görür'den İstanbul depremi için yeni uyarılar: Deprem şiddeti en fazla hangi ilçelerde hissedilecek?

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi

Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi

Ürküten görüntü: Bir anda üç metre yükseldi görenler dehşete düştü

Ürküten görüntü: Bir anda üç metre yükseldi görenler dehşete düştü

Kilometrelerce uzuyor: Kahramanmaraş'ta fay kırıkları havadan görüntülendi

Kilometrelerce uzuyor: Kahramanmaraş'ta fay kırıkları havadan görüntülendi

Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar

Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar