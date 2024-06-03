Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 36°CAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluİSTANBUL °C, 33°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 34°CAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluKOCAELİ °C, 35°CAz bulutluAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 31°CAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 37°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 33°CAz bulutluHATAY °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 34°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 31°CAz bulutluSİVAS °C, 29°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluDÜZCE °C, 35°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 24°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ARTVİN °C, 28°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 27°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 32°CAz bulutluTRABZON °C, 24°CAz bulutluAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 26°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 25°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 34°CAz bulutluVAN °C, 25°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık